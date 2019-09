Yolanda Díaz, portavoz del Congreso por Galicia en Común, ha asegurado en Más Vale Tarde que "no se puede llegar a un acuerdo si una parte no quiere negociar", en relación a las negociaciones entre Unidas Podemos y el PSOE: "Nos hemos sorprendido por el portazo al diálogo que dio Sánchez".

La política de Unidas Podemos ha asegurado que han manifestado al rey que van a abstenerse: "Hablando se entiende la gente, lo que no se puede es llegar a acuerdos sin siquiera dialogar. Sánchez decidió hace mucho tiempo ir a unas nuevas elecciones", ha apuntado.

"La gente no quiere ir a unas elecciones. Nadie lo comprende cuando, si Sánchez negocia hoy, puede ser investido presidente, pero sin embargo no quiere sentarse a hablar con nadie. El verbo que mejor conjuga el señor Sánchez es 'rechazar'", ha criticado Yolanda Díaz.

Respecto a la propuesta que Albert Rivera le ha hecho a Pablo Casado, la política de UP ha asegurado que "lo que ha votado la gente de nuestro país es un Gobierno de progreso": "Las recetas que propicia Rivera para afrontar la realidad económico-social de nuestro país no son las mejores. Creo también que no es sostenible que este país esté en funciones hasta más allá de febrero o incluso en marzo".

"Me pongo en la piel de una madre con su hijos en desempleo o en gente que lo está pasando mal", ha explicado la política de la formación morada, que ha asegurado que "lo que hemos de poner encima de la mesa es el país": "La clave está en la voluntad política, pero el señor Sánchez no ha tenido voluntad política. No ha negociado con nadie en tres meses excepto con el diputado cántabro, ha salido fracasado de la investidura en julio y no ha negociado ni hablado con nadie durante todo el mes de agosto".