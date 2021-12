Luis Enjuanes, virólogo del CSIC, ha hecho un alegato en Más Vale Tarde a favor de cancelar los eventos masivos de esta Navidad. Un paso que ya han dado en Bilbao y Donostia, cancelando la festividad de Santo Tomás y en Valencia, que este año no tendrá ni San Silvestre ni campanadas. "Con los números que estamos viendo crecer, la pandemia está evolucionando muy mal", ha alegado el experto.

Así, ha explicado que "cuando hay pocos números es muy fácil controlar la incidencia, pero si son muy altos no se puede hacer correctamente el seguimiento de los infectados", ha indicado. "El sentido común dice que no tenemos elección, debemos actuar antes", ha añadido, insistiendo en la necesidad de pasar de las recomendaciones a las restricciones.

Además, preguntado por si sentaría a una persona no vacunada a su mesa estas navidades, considera que no por una cuestión de justicia. "Si no está vacunado, habiéndole dado la oportunidad de una forma repetida. No es justo que la inmensa mayoría de la sociedad se vacune y otra persona en igualdad de condiciones deseche esta oportunidad y encima quiera estar con sus familiares más allegados". Es por ello que, dice, "probablemente excusaría" su presencia.