Con el precio de la electricidad por las nubes, el electricista y CEO de Domoelectra Manuel Amate repasa en Más Vale Tarde algunos consejos para reducir la factura, especialmente de cara a las altas temperaturas del verano.

Contratar la potencia justa

Amate explica que él personalmente tiene contratados 2,3 kilovatios de potencia contratada y recomienda "no tener miedo a tener una potencia justa", ya que esto "nos va a hacer un descuento mensual de unos cinco euros".

Con la potencia que él tiene contratada, apunta, es posible tener conectados a la vez la lavadora, el lavavajillas, el frigorífico y puntualmente el aire acondicionado. "Si cocines, no laves, y si lavas, no cocines", resume el electricista. "No estresemos la instalación eléctrica", agrega.

Temperatura del aire acondicionado

¿A qué temperatura podemos poner el aire acondicionado para no gastar demasiado? Amate señala que "va a depender mucho de la temperatura exterior" y recomienda "un diferencial de aproximadamente 10 grados". "Unos 26-27 grados tenemos que tener como temperatura de confort estándar", apunta el experto, que insiste en la necesidad de mantener los filtros limpios, pues, de lo contrario, "la máquina trabaja el doble".

¿Mantenerlo encendido o dosificarlo?

Manuel Amate afirma que si vamos a estar dentro de casa, hay que mantener la vivienda climatizada. Si vamos apagando y encendiendo el aire conforme cambiamos de franja horaria, advierte, "lo estamos haciendo mal". "Seguimos en la hora punta con la temperatura establecida, porque si lo cortas y luego arranca está consumiendo el doble el motor y además está envejeciendo su vida útil".

¿Ventilador o aire acondicionado?

"Dependerá de tu estado físico y cómo soportes el frío o el calor", explica Amate, que señala que si evitamos el funcionamiento de un aire acondicionado nos ahorramos mucho: "Un aire acondicionado consume 1.000 vatios y un ventilador 10 o 15 vatios". "Si puedes poner el ventilador antes que el aire acondicionado, será mucho mejor en tu factura de la luz", apunta el electricista, que asimismo propone los ventiladores con pulverización, por la sensación de humedad que crean para aliviar el calor.

Las bombillas, clave

Además, Amate destaca que las bombillas halógenas cogen una altísima temperatura, mientras que las de LED no, por lo que recomienda que toda nuestra iluminación sea LED: "No solo vamos a ahorrar más del 80% en energía eléctrica, sino que además todo el calor que está desprendiendo la bombilla halógena no le perjudica al aire acondicionado".

Enchufes inteligentes

El especialista asimismo recomienda utilizar enchufes inteligentes que nos permitan programar electrodomésticos como el lavavajillas para que funcionen coincidiendo con la 'hora valle', cuando la tarifa es más barata.