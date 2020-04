El virólogo José Antonio López ha valorado positivamente que se separe por franjas las salidas para pasear y hacer deporte a partir del próximo 2 de mayo.

A pesar de ello, el autor de 'Virus, ni vivos ni muertos', ha recriminado en Más Vale Tarde que se en diversas crisis se ignore a la ciencia constantemente: "Ahora mismo todo lo que no sea Covid parece que no es importante en investigación".

El virólogo ha reconocido que el plan de desescalada "va un poco a ciegas" cuando aún no hay resultados del test de seroprevalencia: "No tenemos todavía esa radiografía que es necesaria, ese sondeo que verá cuántos asintomáticos hay".

"El problema es cuántas personas van a trabajar todos los días a los que se les mide la temperatura pero no dan nada porque son asintomáticos, si bien son infecto-contagiosos", ha explicado el virólogo, que ha incidido en la importancia de dibujar ese mapa.

Si bien José Antonio López ha reconocido que "en algún momento tendremos que salir y antes de que se cree la vacuna".

El virólogo ha asegurado que está "claramente a favor de las mascarillas", pero ha reiterado que "es necesario saber utilizarlas correctamente, porque sino podemos estar infectándonos más que protegernos".

Para ello ha dado algunas claves: es muy importante que si se toca el interior de la mascarilla se haga con las manos totalmente limpias. Si, por el contrario, se toca la parte exterior de la mascarilla nos debemos lavar las manos de forma inmediata.

Además, según ha explicado el virólogo, las mascarillas con válvula nos protegen a nosotros mismos, pero no protegen al resto de nosotros, por lo que no servirían para frenar el contagio.

Por último, el virólogo ha asegurado que no recomienda el uso de guantes acaso de que estemos en contacto directo con el virus, ya que "no protegen de nada": "Si tocas una superficie contaminada estas infectado, y si te tocas la cara la has liado".