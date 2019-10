El exdiputado de Ciudadanos Toni Roldán ha asegurado en Más Vale Tarde que "no hay nada como dejar la política para tener buena cara" tras ser preguntado por su marcha de la formación naranja.

Al respecto, el exportavoz de Economía de la formación liderada por Albert Rivera ha apuntado que no volverá a Ciudadanos tras el desbloqueo al PSOE: "Desde luego que no, estoy contento donde estoy. Acabo de empezar y estoy muy ilusionado para hacer lo que los políticos no han hecho, que es poner en común a gente que piensa distinto para lanzar las grandes reformas económicas transversales".

"Me alegra que Ciudadanos, aunque haya sido tarde, vuelva a querer ser un partido útil a España. Les deseo mucha suerte al igual que a los demás partidos", ha apostillado el exdiputado.

Roldán ha apuntado que Ciudadanos "cometió un error": "Me fui del partido porque pensé que estábamos siendo un problema más que una solución a España, que los 180 diputados que éramos con el PSOE tenía que ser el catalizador de las reformas de España. Teníamos una mayoría muy fuerte y no la aprovechamos, por eso me fui y ahora han decidido volver a una situación de centralidad y a tender puentes. Esperemos que no sea demasiado tarde", ha zanjado el exdiputado de la formación liderada por Albert Rivera.

En cuanto a una posible vuelta a la vida política, Roldán lo ha descartado y ha asegurado que no ha recibido ninguna llamada de otras formaciones: "No tengo el más mínimo interés, estoy muy contento donde estoy y les deseo lo mejor a todos".