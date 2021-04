En España sigue habiendo de momento unos dos millones de personas de entre 70 y 79 años que todavía no han recibido la vacuna contra el coronavirus. En un principio, a este grupo de personas se le va a administrar Janssen. La fórmula de Johnson & Johnson finalmente ha recibido la recomendación de la Agencia Europea del Medicamento, que también ha notificado un posible vínculo con casos "muy raros" de trombosis de carácter infrecuente.

Como pasó con AstraZeneca, esto ha levantado sospechas entre las administraciones y la población hacia esta vacuna, algo que lamenta el doctor César Carballo, que ha destacado en Más Vale Tarde que hemos vuelto a una "crisis de las instituciones europeas" porque, a pesar de tener "una agencia como la EMA, cada país en Europa está haciendo lo que le da la gana". Para el sanitario, se está creando "una incertidumbre en los ciudadanos que no es buena, porque tenemos muy buenas vacunas", refiriéndose a la de Janssen y a las que ya se están aplicando en España.

"Tenerlas es un milagro por haberlo conseguido en unos pocos meses, y aun así creamos debates como 'la vacuna buena' o la 'vacuna mala'", ha criticado Carballo, que considera que este debate "no debería existir". En esta línea, sobre el ritmo de vacunación en nuestro país, el médico ha recordado que en España aún quedan por vacunar entre un millón y un millón y medio de personas con alto riesgo.

¿Quiénes conforman este grupo? "Los inmunodeprimidos, pacientes EPOC, pacientes con enfermedad cardiovascular crónica, los diabéticos... a toda esa gente hay que vacunarla antes de junio", ha respondido Carballo, que asegura que la vacuna de Janssen es perfecta para estas personas: "Con una sola dosis quedan inmunizados, y evitaríamos el tener que verles por los hospitales, algo que por desgracia seguimos viendo".

Mezclar vacunas, ¿una posibilidad?

Hilario Pino, presentador de Más Vale Tarde, también ha preguntado a César Carballo por otro de los planteamientos que se están estudiando actualmente sobre el uso de las vacunas: mezclar las fórmulas o esperar por una segunda dosis más tiempo. "Si a usted le hubieran vacunado con la de AstraZeneca, ¿preferiría esperar y quedarse solo con una dosis o mezclarla con una de otro tipo? Le ha preguntado, a lo que Carballo ha respondido: "Ni de coña me pondría una segunda dosis de otra vacuna ahora mismo. Es que no hay datos, lo ha dicho la OMS".

"Me pondría sin ninguna duda la segunda dosis de AstraZeneca, que es lo que está probado y es lo que en el 100% me evitaría la hospitalización y la muerte", ha proseguido explicando Carballo, que ha añadido: "El resto son expderimentos sin prueba de ello. Dejar a la gente con una sola dosis de AstraZeneca no está probado, y mezclar tampoco está probado a día de hoy". En este caso: ¿habría sido buena solución espaciar la segunda dosis en el caso de las otras vacunas para poder vacunar a más gente?

El sanitario ha valorado que "para eso tendríamos que que tener evidencia científica y tomar una decisión: ¿nos hacemos responsables de la gente que se infecte en ese lapso de tiempo sin vacunar? A lo mejor es buena estrategia, pero habría que tener un respaldo científico y una decisión política, como la de poner la segunda vacuna de AstraZeneca, que es lo que todos estamos diciendo".