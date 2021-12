A pesar de que el rey emérito ha dado negativo en la primera PCR realizada tras haber comido recientemente con Rafa Nadal -que este lunes ha comunicado que se ha contagiado-, las normas sanitarias de Emiratos Árabes dicen que todo contacto estrecho con una persona que ha dado positivo tiene que aislarse durante un periodo de tiempo establecido. Así lo ha recordado en Más Vale Tarde la periodista de 'Vanitatis' Silvia Taulés.

"Tiene que hacer una cuarentena de seite días. Primero se hizo un test de antígenos que dio negativo, y hoy se ha hecho una PCR", ha expuesto la periodista, que ha destacado que Juan Carlos "tiene que volverse a hacer una PCR el sexto día de cuarentena, que además es una cuarentena estricta". Esto es, un confinamiento llevado a cabo en una habitación cerrada y sin tener contacto con nadie".

En caso de contacto necesario "con alguien que, por ejemplo, te acerca la comida, tiene que llevar mascarilla y mantener la distancia social, por lo que será complicado", ha proseguido detallando Taulés, que ha señalado que el del emérito "es un encierro dentro de otro encierro". Porque solo afecta al monarca y a su equipo: "Los amigos empresarios del rey que estaban allí estos días no tienen que guardar cuarentena".

¿Por qué? "Porque mientras el emérito no dé positivo no son contacto estrecho de uno, porque el emérito lo es de Rafa Nadal", ha apuntado la periodista, que ha concluido su intervención en el programa advirtiendo de las consecuencias que impone Emiratos Árabes si alguien en la situación del rey no cumple con las medidas establecidas para estos escenarios: "En Abu Dabi, en concreto, si te saltas la cuarentena tienes que pagar una multa de 12.000 euros".