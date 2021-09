En el pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves se ha producido un rifirrafe entre la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y la portavoz de Más Madrid, Mónica García. En Más Vale Tarde, García ha explicado que se ha quedado "estupefacta" cuando la regidora se ha referido a su imagen para atacarla.

Concretamente, Ayuso se ha referido a García como "perteneciente a al izquierda caviar más hipócrita que puede existir". "Un día se presenta en Ana Rosa con un look pepero y tirabuzones, y al día siguiente va a perrear a la Cadena Ser".

No solo Mónica se ha sorprendido por estas palabras. Los presentadores de Más Vale Tarde, Iñaki López y Cristina Pardo, también han comentado las declaraciones: "Nos hemos quedado sin palabras. El argumentario es peculiar".

Preguntada por lo sucedido, la diputada regional de Más Madrid ha explicado que ella le había preguntado por "cosas muy concretas de los problemas de los madrileños": "Le preguntaba por los centros de urgencias cerrados, por una mujer desahuciada... Es una sorpresa que me conteste con cómo me visto, cómo me peino, el barrio en el que vivo, o cómo soy".

Pero también ha añadido, para zanjar el asunto: "Si me da igual lo que diga de mí, me imagino que a los madrileños les dará igual".