¿Hemos superado ya el pico de contagios de la sexta ola? ¿Se producirá el descenso de casos y de incidencia tan rápido como aumentó? Rafael Bengoa ha señalado que "es probable que haya muchos más casos, pero cuando tienes cuatro indicadores dando señales de desaceleración es evidente que hay que ser optimista". Así se ha expresado el codirector del Instituto de salud y Estrategia de Bilbao en una entrevista concedida a Más Vale Tarde, donde ha añadido que el plan de inmunidad de rebaño sigue siendo "muy mala idea".

"Clínicamente, no sabemos quién es susceptible de pasarlo mal con este virus por una razón u otra. Seguimos teniendo muchísima gente en hospitales y UCI, y la mortalidad sigue siendo alta", ha explicado Bengoa, que ha precisado que "ese mensaje es negativo, sobre todo con los datos que tenemos ahora, que dicen que estamos en pandemia y no en endemia, y hace disminuir la percepción de riesgo". En este sentido, ha añadido el experto, "las autoridades tienen que ser prudentes para no dar a entender que el riesgo es muy alto".

Bengoa también ha analizado esa idea, cada vez más difundida, de que ómicron podría ser la traca final de la pandemia: "Ni el propio virus sabe si es el final. Lo que hace ahora es infectarnos más y hacer mutaciones para reproducirse más y mejor. Todavía no se sabe ni cuándo ni dónde va a acertar. Hay que estar muy alerta, pero la forma de razonar esto es ser optimista con que vamos a estar bajando con ómicron durante los próximos meses, pero, por detrás, las autoridades tienen que estar preparando el plan pandémico por si surge otra variante para que no nos pille tan 'desnudos' como lo hizo ómicron".

El codirector del Instituto de Salud y Estrategia de Bilbao también ha intervenido en el programa para responder al consejero de Sanidad madrileño, Antonio Zapatero, que recientemente ha planteado la posibilidad de rebajar el periodo de cuarantena todavía más (actualmente está en siete días), hasta los cinco. A este respecto, ha señalado que no es buena idea porque "hay gente que deja de infectar al tercer día y otra que sigue infectando tras 12 días. Eso ya dice todo, porque ni siquiera siete días es una medida sin riesgo".