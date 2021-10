En pleno debate en el Congreso sobre la regularización del cannabis, una propuesta a la que el PSOE se opone, Cristina Pardo lanza una pregunta a Salvador Illa en Más Vale Tarde: "Me gustaría saber si usted en algún momento ha sido consumidor o ha probado el cannabis".

Una cuestión a la que el exministro de Sanidad ha respondido de forma taxativa: "No, no he consumido este tipo de productos en ningún momento", ha asegurado el político socialista. Puedes ver el momento en el vídeo que ilustra estas líneas.