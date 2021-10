El diputado socialista Daniel Viondi ha sido especialmente duro con la propuesta de Más País en el Congreso para la regularización del cannabis en España. Tras una intervención en la que Íñigo Errejón ha indicado que sin regular el cannabis "se da el poder a las mafias" y se quita el beneficio para la "economía formal", Viondi ha cargado duramente contra el uso de esta "droga".

"Yo no le he escuchado hablar de drogas, ni de las consecuencias de tomar drogas. Las drogas son drogas, y a quien más han atacado en este país han sido a las clases trabajadoras", ha espetado el político del PSOE dirigiéndose directamente a Íñigo Errejón.

Errejón, por su parte, ha defendido que la 'no' regularización no implica el fin de su uso. "¿Hay alguien aquí que pueda subirse a esta Tribuna y pueda decir con honestidad que quien quiera no puede conseguir cannabis?", ha espetado el líder de Más País, que ha dirigido algunas palabras al PSOE: "Me apena ese voto. Saben que hoy perdemos una regularización histórica. Votar que no se regule no es votar que desaparezca. Ojalá tomen nota de su partido hermano en Alemania ha reconocido que hay que legislarlo".

En este sentido, Viondi ha asegurado que la propuesta de ley de Más País "está mal hecha": "No sé en qué calle vive usted, pero a día de hoy las adicciones siguen siendo un problema en este país. Cuando se habla de consumir una droga se tiene que hacer con rigor".

Viondi ha reiterado la voluntad del PSOE de regular el uso terapéutico del cannabis, siempre teniendo en cuenta "la ciencia y la sanidad". Una regularización de la que se excluiría autorizarlo para otros consumos.

"Usted ya en 2016 dijo que quería regularizar el cannabis y la prostitución. Ha sido coherente. Nosotros también. No vamos a regular el cannabis como usted plantea y vamos a abolir la prostitución", ha aseverado el socialista que ha asegurado que "lo que priva a una persona no se considera libertad": "Esa es una gran diferencia entre un partido de Gobierno, la izquierda mayoritaria, frente a la izquierda mínima".