“Nadie de la embajada nos ha avisado de que mi hijo estaba preso en Bolivia”

La foto más reciente que Mari tiene de su hijo es de hace 10 años. Ella y su marido llevaban cuatro años sin saber de él. Hasta que el jueves pasado, a través de ‘Encarcelados’, le encontraron.

“Nosotros le decíamos... hijo vente para acá. Y por orgullo no se vino. Y por eso, dejó de llamarnos”, comenta la madre. Ellos, entonces, empezaron a buscarle. Fueron a Elche, donde él vivía y trabajaba como albañil, pero no dieron con él.

“No nos quiso ver. Según los compañeros se enteró y huyó. Allí en el piso ya no vivía”, explica Mari. Volvieron a Talavera de la Reina y empezaron a esperar, haciendo lo poco que podían hacer por saber algo de su hijo.

“Teníamos que ponerle una denuncia si había cometido algún delito porque como era mayor de edad no le podían buscar”, cuenta la mujer. Eso fue en 2011. Más o menos cuando, calculan, que su hijo viajó a Bolivia.

Ni Mari y Ricardo vieron ‘Encarcelados’ el jueves pasado. Fue uno de sus hijos el que, al día siguiente, se lo enseñó. “Abrió el teléfono y me le enseñó y entonces digo ‘el Antonio no me ha engañado’ , sabía que algo me tenía que decir de su hermano. Me agarré a mi hijo, me puse con los nervios que no podía ni verle” , comenta entre lágrimas.

Aseguran que, aquel momento en el que vieron a Ricardo tras las rejas, fue uno de los peores de su vida. “Sientes impotencia porque no puedes hacer nada. ¿A dónde vas? ¿A quién te arrimas? ¿A quién preguntas?”, explica el padre.

"No me imaginaba que acabara en una cárcel boliviana"

No tienen recursos ni para pagar un abogado ni para ir a visitarle. Ahora sólo esperan que alguien les ayude para traer a su hijo de vuelta a España.

“Si tiene que estar 15 años como si tiene que estar 20 como si tiene que estar uno. Lo que tenga que estar que lo pague pero por lo menos en una cárcel en condiciones...”, pide Ricardo.

Ahora que Mari y Ricardo saben dónde está su hijo tienen, todavía, más ganas de verle. “Lo único que pedimos es si algún político nos ve, que se preocupe y se ponga en contacto con el programa para que nos asesoren donde podemos ir, por lo menos para ver una vez a mi hijo”, pide la madre del preso.

Mari y Ricardo no temían por su vida porque la gente les informaba de que estaba bien. “Nosotros de vez en cuando sabíamos de él por amigos”, asegura la madre. Sin embargo, “no me imaginaba que acabara en una cárcel boliviana”.

Tras ver las imágenes del programa de ‘Encarcelados’, Mari comenta que él necesita que su familia le ayude porque se le ve en la cara. “Está pidiendo que le ayudemos”, comenta Mari un poco perdida porque nunca han estado en esa situación. Asegura que nadie se ha puesto en contacto con ellos. “Nadie de la embajada nos ha avisado de que mi hijo estaba preso en Bolivia”.

El abogado José María Garzón comenta que existe la posibilidad de que aunque su hijo no sea juzgado en España, sí puede cumplir condena en su país.