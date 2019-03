Mónica García: "Los tribunales han tenido que defendernos de nuestra Administración"

La Comunidad de Madrid paraliza la privatización sanitaria y el consejero Lasquetty presenta su dimisión. Mónica García, portavoz de AFEM, se muestra satisfecha con la noticia, pero insiste en que queda mucho trabajo por hacer.

"Si hubieran escuchado a la calle y a los profesionales, no tendríamos que haber llegado a los tribunales. Lo más grave es que los tribunales nos han tenido que defender de nuestra propia Administración", explica la portavoz de AFEM.

Mónica García cree que es hora de despolitizar la sanidad. "La sanidad pública debe medirse en salud, no en votos como hacen nuestros políticos". La portavoz de AFEM valora la victoria de la marea blanca como una satisfacción personal y colectiva. "Es una victoria de todo aquel que haya salido a la calle a defender la sanidad pública".

Considera que los servicios públicos se deben mimar y cuidar, ya que lo pagamos entre todos. "Han demostrado ser unos incompetentes, que no son transparentes, que no saben hacer las cuentas. No gestionan para el ciudadano, sino para unas empresas privadas".