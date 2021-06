Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado muy crítica con Mónica García durante el debate de investidura para convertir a la dirigente popular en la presidenta de la Comunidad de Madrid. En concreto, ha acusado a la líder de Más Madrid de formar parte de un "comunismo pijo con 24 escaños" que no le va a decir "cómo tratar mejor o peor a los madrileños". Pero ¿qué espera García políticamente del Gobierno de Díaz Ayuso? Es la pregunta que Mamen Mendizábal le ha lanzado en Más Vale Tarde.

"El debate es un buen reflejo de lo que podemos esperar: Ayuso contando medidas huecas y faltona, que apoya el discurso más racista y xenófobo que se ha escuchado en la Asamblea de Madrid en los últimos 20 años", ha denunciado la portavoz de Más Madrid, que ha incidido en que se verá a un Gobierno "con seda y guante blanco para los xenófobos e intolerantes y con un rodillo para los servicios públicos, el estado de bienestar y para la igualdad".

En este sentido, García ha remarcado la importancia que cobra Vox ahora para Ayuso, que "necesita que no voten que no" para que su Gobierno pueda salir adelante: "Le hemos pedido a Ayuso que nos cuente qué precio tiene que pagar para que Vox la apoye, pero no se ha atrevido a contarlo". En contraposición, ha aseverado que lo ha podido ir desgranando de las intervenciones de Monasterio: "Ha pedido cerrar Telemadrid o que no se lleve a cabo el plan de igualdad".

Cree la portavoz de Más Madrid que, como "se ha visto en otras comunidades con Vox, este será un Gobierno férreo con los derechos del colectivo LGTBI y de las mujeres". En este sentido, ha añadido: "Hoy se ha visto a un partido de extrema miseria". García también ha querido entrar a valorar en Más Vale Tarde una de las medidas estrella de Ayuso para esta legislatura: el llamado 'cheque bebé' para mujeres embarazadas menores de 30 años y con una renta inferior a los 30.000 euros desde el quinto mes de embarazo y hasta los dos años del niño.

"Es excluyente porque el título de la medida es más corto que todas las pruebas que tiene que pasar una mujer para recibir esa prestación", ha señalado García, que ha precisado: "Nos gustaría que nos dijeran por qué para venir a Madrid para no pagar impuestos en otras comunidades no se les pide a los millonarios que estén diez años empadronados aquí, y para tener un hijo sí". De este modo, la líder de la oposición madrileña piensa que Madrid ha pasado de ser "una comunidad abierta a ser una que ayuda solo a las personas elegidas".

Además, ha querido destacar que se trata de una medida "tramposa", según ha apuntado: "Se ha demostrado que solo afecta al 2% de las mujeres. Es una medida para las mujeres pero sin ellas, sin las madres". Finalmente, cree que tampoco se ha anunciado "ninguna propuesta real para las familias" frente a lo que, según ha dicho, es un "ataque continuado del PP contra ellas."