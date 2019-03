Miguel Durán, abogado de Pablo Crespo: "Hasta ahora hemos recibido frialdad de la Fiscalía"

"LO NORMAL ES QUE MI CLIENTE ME CONTESTE A MI, SIN PACTO CON LA FISCALÍA", AFIRMA

"Le puedo asegurar que llevo tiempo buscando un acuerdo y me he encontrado con un muro", de esta manera ha hablado Miguel Durán, abogado de Pablo Crespo, sobre el rechazo de la Fiscalía a un pacto. Además, Durán ha añadido que "Anticorrupción, a veces, no contribuye a acortar los procedimientos".