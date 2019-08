El director de la Unidad de Enfermedades infecciosas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, José Miguel Cisneros, ha lanzado un mensaje tranquilizador acerca del brote de listeriosis provocado por un lote de carne mechada contaminado, que ya ha afectado a más de un centenar de personas y se ha cobrado la vida de una mujer en Andalucía.

"Tienen que tener preocupación y estar atentos si comieron la carne contaminada", ha advertido el portavoz de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía sobre este brote, "los demás no tienen que tener preocupación con la listeria".

"Si no han consumido el producto contaminado estén tranquilos, si tienen alguna molestia no se debe a la listeria", ha aclarado. "En los brotes de intoxicación alimentaria es muy importante la fase de identificación del foco de infección. Esto ya está identificado, así que no debe haber lugar para el pánico", ha agregado.

Asimismo, el doctor Cisneros ha recordado que la infección no se puede contagiar de una persona a otra. "Es un brote producido por la ingesta de un alimento contaminado, no se transmite entre personas". "No tengan preocupación si tienen un familiar o conocido diagnosticado, porque no se lo va a pegar. La única transmisión es de la embarazada al feto", ha precisado.

Esta aclaración sobre la listeriosis llega tras la muerte de una mujer de 90 años como consecuencia de la infección. "Esta paciente pertenecía a los grupos de riesgo para presentar complicaciones por su avanzada edad", ha aclarado Cisneros, que asimismo ha señalado la demora en el diagnóstico como causa del fallecimiento.

"La paciente vino ya en una situación evolucionada y aunque el diagnóstico se hizo de inmediato cuando llegó a Urgencias y se puso tratamiento, es muy importante en las enfermedades infecciosas en general, y en listeria en particular, hacer el diagnóstico pronto para poner el tratamiento", ha indicado.

Por este motivo, ha recalcado que "aquellas personas que han consumido el producto contaminado, cuando tengan síntomas consulten sin demoras".