Muchas comunidades autónomas, la mayoría gobernadas por el Partido Popular, no están dispuestas a aplicar la nueva Ley de Vivienda que acaba de nacer. Preguntada por si esto no dará al traste con la norma y si no generará desigualdades entre regiones, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha pedido, en primer lugar, que esperen a conocer el contenido de la ley antes de decidir que no la aplicarán.

"Pediría a las comunidades autónomas que están gobernadas por el PP que cuanto menos esperen a conocer el contenido de la ley, para conocer su alcance, y después valoren cuáles son las cuestiones que incluso se pueden mejorar", ha destacado en una entrevista en Más Vale Tarde.

Defiende la ministra que "tomar esa decisión sin ni siquiera conocer el contenido de la ley es precipitado y supondrá un perjuicio para los ciudadanos y ciudadanas de estas comunidades autónomas", ha añadido.

Además, ha manifestado que esta es una "ley histórica" que consagra la vivienda como el quinto pilar del estado de bienestar, y cree que sí "será útil y garantista" para propietarios, arrendatarios y ciudadanos.