José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha hablado por primera vez tras anunciar a través de las redes sociales que era positivo en coronavirus. Ha sido en MVT, donde ha explicado que ahora se encuentra mejor, con síntomas de catarro, pero que ha pasado días con mucha fiebre y con insomnio.

"Ómicron me ha atropellado, literalmente", ha bromeado el político 'popular', quien ha aclarado que no se puede quejar porque la enfermedad "no ha sido excesivamente grave".

Además de las dificultades físicas que conlleva este virus, el alcalde ha querido recalcar la preocupación psicológica que ha tenido estos días: "No sabes si acabarás en el hospital. Jamás había mirado tanto el pulsímetro como estos días, preocupado por si bajaba de un determinado índice", ha indicado.