Maroto, abogado de Bárcenas: "No se puede atribuir el delito solamente a los apoderados"

AFIRMA QUE SUS FUNCIONES ERAN DELIMITADAS

Fernando Maroto, abogado de Luis Bárcenas, explica por qué han presentado el recurso del auto de Ruz sobre sus papeles apuntando a la direccion del PP. El abogado se justifica diciendo que no han dado nombres de ningún miembro del Partido Popular, por lo que su intención no es culpar a nadie. Fernando declara que no está de acuerdo en que se culpe sólo a los apoderados y que tenían unas funciones delimitadas.