El Partido Popular ha confirmado que votará en contra de la toma en consideración de la proposición de ley de eutanasia del PSOE que se debatirá este martes en el Congreso de los Diputados.

Según ha explicado Cuca Gamarra, vicesecretaria de Política Social del PP, su partido va a presentar como alternativa una ley integral de cuidados paliativos. "Nosotros compartimos el trabajar y el dar una muerte digna garantizando que la calidad de vida llega hasta el final", afirmaba.

"Permítame que le interrumpa, porque estoy acreditada por la vida. O por la muerte, según se mire", interrumpía Mamen Mendizábal a la política del PP antes de asegurar que "no son lo mismo los cuidados paliativos que el deseo de querer morir con dignidad. No es lo mismo. No estamos hablando del mismo lenguaje ni de las mismas necesidades".

Cuca Gamarra respondía que la realidad española es que "los paliativos no están regulados y por eso es nuestra prioridad". Y añadía: "Nosotros no compartimos el suicidio asistido y por eso vamos por este camino".

La presentadora de Más Vale Tarde ha querido saber si Gamarra está de acuerdo con que el marido de María José Carrasco pueda ingresar hasta 10 años en prisión por ayudar a morir a su mujer. Sin embargo, la vicesecretaria de Política Social popular se ha negado a hablar de ningún caso en concreto y se ha limitado a recordar que siempre hay casos excepcionales que generan mucha sensibilidad y que se deben estudiar.

El PP presenta ley de Cuidados Paliativos

El grupo Popular ha registrado este lunes una proposición de ley de Cuidados Paliativos para "evitar el sufrimiento innecesario de las personas en fase terminal", como alternativa a la de la Eutanasia del Gobierno, cuya toma en consideración estudiará mañana el Congreso.

En un comunicado, el PP explica que esta iniciativa "responde a una demanda de la sociedad" y "busca un marco de igualdad entre españoles, puesto que ahora no existe una armonización legislativa nacional entre las comunidades autónomas", además de "garantizar la dignidad y los derechos de la persona en los instantes finales de la vida".

La propuesta, que ha sido presentada por la portavoz parlamentaria popular, Cayetana Álvarez de Toledo, y la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, entre otros, "establece un entorno de seguridad jurídica para los profesionales sanitarios que atienden a estos pacientes", según el PP.