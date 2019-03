Maite Alcaraz: "Rajoy no quiere un cuerpo a cuerpo con Aznar, por eso hablan los portavoces"

LA PERIODISTA NO SE SORPRENDE DE QUE NO QUIERA HABLAR

La adjunta a la dirección de ABC, Maite Alcaraz, afirma estar acostumbrada a que Rajoy no conteste a las preguntas de los medios, porque no es nada nuevo. La periodista piensa que el presidente "tiene la idea clara de no hablar de lo que no le interesa" y que "no quiere iniciar un cuerpo a cuerpo con Aznar, prefiere que sean sus portavoces".