De Lugo: "No sé a qué espera Bárcenas para poner todas las cartas sobre la mesa"

María Dolores de Cospedal ha explicado durante su declaración la indemnización en diferido de Luis Bárcenas. Por primera vez, Cospedal ha dado detalles sobre el pacto de la indemnización.El abogado Mariano Benítez de Lugo, perteneciente a la acusación particular, ha estado presente y cuenta de primera mano las declaraciones de la Secretaria General del PP.

Cospedal ha declarado que lo que le trasladaron a ella, es que había un acuerdo referido a mantener a Luis Bárcenas un vehículo, un despacho, una sala, el pago de sus abogados y posteriormente una indemnización.

Esta indemnización, puntualiza De Lugo, fue posterior porque en un principio no le hablaron de ella. Además, la única persona con la autoridad suficiente para decirle a Cospedal qué tiene que hacer es el Presidente de partido, Mariano Rajoy.

Cospedal, ha asegurado que todo “le ha venido dado”, algo que para el abogado es contar lo que ha querido, no lo que sabe. “Ella ha contado muy inteligentemente mentiras”. Aunque Cospedal no ha dicho los nombres de quien pactó la indemnización, en la reunión se encontraron Luis Bárcenas, Javier Arenas y Mariano Rajoy, teniendo en cuenta que Bárcenas no forma parte del convenio y que Arenas no tiene autoridad suficiente, solo queda Rajoy.

Durante su declaración y sobretodo en algunas preguntas, a Cospedal se le ha visto un esbozo de sonrisa nerviosa contenida. Además, el magistrado le ha arropado bastante, y no ha permitido que los letrados, como De Lugo, pudieran hacer algunas preguntas que podrían haber esclarecido los hechos. Preguntas que, para el juez Ruz no eran pertinentes, como las cantidades que aparecen en los papeles de Bárcenas abonadas por Ignacio López del Hierro. Algo que De Lugo le ha recriminado al juez Ruz: "Ha bajado usted mucho el umbral de la pertinencia de las preguntas".

Debido al freno que ha puesto el magistrado a los letrados, se han vivido algunas situaciones tensas, y Ruz ha llegado a advertir de posibles acciones y responsabilidades disciplinarias. Por lo que el magistrado ha frenado a los letrados no permitiendo así la averiguación de algunos hechos.

En cuanto al abogado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, para el letrado De Lugo se ha mostrado demasiado pasivo. "No sé a qué está esperando Bárcenas y su abogado para poner todas las cartas sobre la mesa", y supone que Bárcenas se reprime por estar en prisión, pero tendrá que dar un paso adelante si tiene con qué atacar.

El abogado no entiende el porqué de la estrategia nada agresiva de Gómez de Liaño. “Si a un cliente mío le dicen que está mintiendo y que es falso, yo sacaría todas las armas. Una de dos, o el abogado no tiene armas o se las está guardando para otro momento”.