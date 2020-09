Isabel Díaz Ayuso insiste en que "Madrid no se puede cerrar" y habla de poner en marcha "fórmulas intermedias creativas". Al epidemiólogo y exdirectivo de la OMS, Daniel López Acuña, "no le cuadran" las palabras de la presidenta regional, a la que invita a especificar cuáles son esas fórmulas. "O se toman medidas que permitan establecer más restricciones de movimiento en la Comunidad de Madrid o seguirá la expansión de la pandemia en Madrid", añade López Acuña en Más Vale Tarde.

La propia Díaz Ayuso ha defendido vía Twitter que "la estrategia sanitaria de Madrid funciona" y ha hablado de mejoras en las cifras de hospitalizados. "Se desploman los ingresos hospitalarios por COVID en la última semana (-66%) y bajan también en las UCI (-11%). Invertimos la tendencia también durante el fin de semana: menos ingresos que hace siete días", ha añadido la presidenta regional.

"Quiero ver la letra pequeña. Dudo mucho de esas informaciones. La tendencia en el último mes ha sido de un incremento sostenido en la presión hospitalaria y la ocupación en las UCI", señala López Acuña, que pone en duda la mejora en la cifras de la que habla Díaz Ayuso.

Para el exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS, Madrid llega "tarde" y defiende que el virus "no está en compartimentos" y no distingue entre "zonas restringidas y no restringidas", llegando a hablar de "guetos". "Haber segmentado de esta manera no tiene ningún propósito que ayude a doblegar la curva epidemiológica", zanja el experto.