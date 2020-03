Ana Vega, portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, ha dado positivo en coronavirus. Se trata de la tercera miembro de esta formación que ha contraído el COVID-19. El primer caso conocido fue el de Javier Ortega Smith, que dio positivo este martes tras haber protagonizado un acto de Vox en Vistalegre durante el fin de semana, y el segundo caso es el de un diputado nacional.

En ese sentido, Mónica Oltra ha asegurado que, "humanamente", desea "lo mejor" para la miembro de la formación de extrema derecha. "Lo siento muchísimo, porque tiene dobles razones para estar preocupada. No he tenido contacto con ella en los últimos 20 días, la preocupación no pasaría en este caso por mí", ha asegurado la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana.

"Estoy segura de que va a ir todo bien porque además tenemos una sanidad pública extraordinaria. Espero que el partido al que representa sepa apreciar lo importante y lo vital que es la sanidad pública, que la va a atender muy bien", ha espetado Oltra. "Le deseo lo mejor desde la convicción de que va a ir todo bien", ha zanjado.