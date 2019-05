La razón por la que Manuela Carmena no hará la oposición en el Ayuntamiento de Madrid

"YO SÉ TRABAJAR POR LA GESTIÓN PÚBLICA"

La alcaldesa de Madrid y candidata a la reelección por Más Madrid, Manuela Carmena, explica en Más Vale Tarde por qué, si perdiesen las elecciones, no querría hacer de líder de la oposición: "Es esa crítica sistemática al gobierno que es corrosiva, y no me gusta".