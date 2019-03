Julio Sanz, taxista: "A nosotros no nos importa la competencia si se juega limpio"

ACUSA A LAS EMPRESAS VTC DE NO COTIZAR EN ESPAÑA

Julio Sanz García, de la Asociación Nacional del Taxi, asegura en Más Vale Tarde que sospechan que "hay cómplices de alto standing que están participando de esto" y asegura que no les gusta que "se juegue sucio y si se establecen porcentajes no se cumplan". "Los vehículos con conductor están trabajando como si de taxi se tratara. Eso no es justo", señala.