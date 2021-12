"Los sanitarios no somos personas extrañas, somos como el resto de los ciudadanos". De esta manera ha defendido Julián Ezquerra, miembro de la Asociación de Médicos de Madrid (AMYTS) a los profesionales de la salud que se han contagiado estas últimas semanas en diferentes brotes provocados por cenas o encuentros en zonas rurales. Ezquerra ha recordado en Más Vale Tarde que han sufrido en sus "carnes lo más duro de la pandemia, con infecciones masivas de compañeros y fallecidos".

En este sentido, aunque ha aseverado que son personal sanitario y como tal tienen que "tener mucha precaución y cautela y ser coherente con lo que se dice a la población", también ha reivindicado que tienen "una vida familiar, amistades y compromisos más allá de que los quieran tener encerrados en sus centros sanitarios las 24 horas". "¿Cómo no se van a producir estos fenómenos, igual que se producen en el resto de ciudadanos?", ha señalado el portavoz de AMYTS.

"Cuando médicos o enfermeros hacen comidas, cenas, fiestas u otros eventos con otros compañeros, corren el riesgo de infectarse. Lo que no podemos decirles es que como son médicos o enfermeros no tienen derecho a ningún otro tipo de actividad que no sea el estricto trabajo sanitario", ha valorado Ezquerra, que ha añadido: "No podemos exigir al personal sanitario un esfuerzo mayor que lo que le corresponde dentro de su ámbito laboral, ya en el ámbito extralaboral...".

El miembro de AMYTS también ha lamentado la situación epidemiológica actual de España, gravemente afectada por la pandemia, que está provocando un nuevo colapso en los centros sanitarios: "Hace mucho tiempo que existe un teléfono para comunicar casos, pero o comunica o no responde. No hay líneas suficientes ni se da abasto para atender a todos". En este sentido, Ezquerra ha criticado el fracaso de este proceso, pues no se puede realizar el rastreo de los contactos estrechos para prevenir la propagación del virus.