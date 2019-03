José Luis Cuerda: "Tuve el privilegio de trabajar con Saza y fue muy gratificante"

De los 53 años de carrera cinematográfica José Sazatornil, el director José Luis Cuerda se queda con "todas las películas compartidas". "Lo junté con actores a los que siempre había adorado, como Cassen y Ciges", recuerda el director albaceteño.

"Era un hombre entrañable, una de las secuencias que más he disfrutado de todas las que he dirigido fue la discusión entre el cura y el cabo de la Guardia Civil -interpretado por 'Saza'- sobre el libre albedrío", confiesa Cuerda, en referencia a la escena de una de las películas que los encumbró en la gran pantalla española, 'Amanece que no es poco'.

El realizador afirma que eligió a Sazatornil para ese papel "por su físico tan marcado". "A todos los actores los marca el físico, nacer feo es un don que te han regalado para poder interpretar personajes feos". Cuerda confío en la "habilidad de Sazatornil para cambiar del furor a la simpatía o a la ternura más grande en décimas de segundos" y compara al fallecido actor con otros mitos de la interpretación nacional como Cassen o Luis Ciges.

En cuanto a su personalidad, Cuerda destacó que 'Saza' era "un hombre serio, metódico, pudoroso también, en definitiva, era todo un personaje", confiesa uno de los directores que más supo aprovechar el talento de uno de los grandes actores del cine español.