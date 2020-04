Mikel Izal ha hablado en Más Vale Tarde sobre cómo el confinamiento le ha hecho volver a tocar en casa. "Hacía mucho tiempo que no cogía una guitarra en casa porque paradójicamente como he estado los últimos años girando sin parar cuando llegaba a casa lo que quería era no tocar, pero con el confinamiento empecé a tocar una canción diaria", ha contado Izal, añadiendo que "a la gente se nota que le viene bien".

"Las personas están receptivas hacia cualquier cosa que le distraiga un poco la mente y mejor si es cultura", ha defendido el cantante, quien ha destacado el papel de la música: "hay que darse cuenta de que la música es un bien de primerísima necesidad y de que igual que hay que llevarse un plato de comida a la boca, hay que entretener al cerebro y hay que tener arte y cultura para poder sobrevivir".

Subastó su primer ukelele para una campaña solidaria

Además, Mikal Izal ha contado cómo fue desprenderse de su ukelele, el "instrumento al que más cariño tenía" tras subastarlo para la campaña solidaria de Rafa Nadal y Pau Gasol.

"La ACB montó una subasta benéfica para ayudar en esta situación. Vi que Nadal daba su camiseta del último Roland Garrós, Gasol sus zapatillas y yo pensé qué podía donar para no hacer el ridículo. Lo más preciado que tenía yo a nivel sentimental era el ukelele con el que compuse temas como 'Qué bien' o 'Agujeros de gusano', los primeros temas. Lo tengo en mi casa desde hace diez años", ha relatado Izal.

Para el cantante, "fue una pasada" la subasta. "La gente en el último minuto se volvió loca pujando", ha expresado. Y es que, finalmente, su primer ukelele se subastó por 6.000 euros. "Ayudar en una buena causa era lo que importaba y lo hice con mucha ilusión", ha manifestado.

"Es importante ser optimistas"

En lo referente a cómo ve el futuro, el cantante ha afirmado que "lo más sensato es no hacer planes", pero, a su vez, ha defendido que "es importante ser optimistas". "Ser optimista no significa ser temerario, sino pensar que esta es una situación grave, estar a la altura de la situación, ser solidario y responsable, pero tener un pensamiento positivo", ha expresado.

En este sentido, Izal ha asegurado que "esto lo vamos a superar" y que, en la actualidad "prima la buena voluntad", ya que la gente "se está quedando en casa y está a la altura de las circunstancias".

"Volveremos a reír, a saltar, a darnos abrazos y a ser felices"

Y en cuanto a su futuro, Mikel Izal ha dicho que se ve "en un fin de gira por todo lo alto", como el que se ha perdido por el coronavirus. "Volveremos a reír, a saltar, a darnos abrazos, a pasarlo bien y a ser felices, pero para ello es importante que ahora estemos a la altura y nos quedemos en casa cumpliendo con nuestras obligaciones", ha defendido.