Isabel Serra, sobre el vídeo en el que aparece pintando cajeros: "Hoy hago política desde las instituciones, pero sigo apoyando la lucha contra los abusos de los bancos"

La candidata de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido a las críticas de Isabel Díaz Ayuso, la candidata del PP a la Comunidad, quien la acusa de haber "quemado cajeros automáticos antes de entrar en política".

"Es una llamada de atención más para hacer frente a la descomposición del PP, que tiene que ver con la corrupción", ha lamentado Serra, quién ha insistido en que "lo que nos debería de explicar a los madrileños es cuáles son los favorcitos que le pedía ella al conseguidor de la Púnica".

Además, la candidata de Podemos ha pedido a Ayuso "que no de lecciones de nada porque es la continuidora del proyecto de la corrupción y de la privatización de los servicios públicos en Madrid".

Mamen Mendizábal, presentadora del programa, ha querido poner en contexto las declaraciones de Ayuso mostrando un reportaje del año 2013 en el que se ve a Isabel Serra pintando grafitis en cajeros el día de antes de una huelga general.

"Si me preguntas si sigo apoyando la lucha contra los abusos de los bancos y las reformas laborales, le diré que sí. A día de hoy no hago política de la misma forma, la asumo desde las instituciones", ha respondido Serra. Además, ha añadido que "ese año, Díaz Ayuso estaba apoyando un ERE de 'Telemadrid' que dejó a 820 familias sin recibir un salario. No puede dar ninguna lección".

"El objetivo del PP es atacar a Unidas Podemos. Me atacan porque tenemos un proyecto detrás. Está asustada por la pérdida de apoyos y por la guerra de la derecha", ha indicado la política, que ha manifestado su voluntad de formar un gobierno en la Comunidad "para hacer una reforma fiscal, revertir las privatizaciones de los servicios públicos, para acabar con la vulneración del derecho a la vivienda".

"Hay una necesidad de echar al PP del Gobierno", ha concluido Serra.