Inés Arrimadas, sobre los pactos en Andalucía: "No vamos a poder gobernar solos en ningún caso. Estamos dispuestos a sumar con el PP"

NO VOLVERÁN A PACTAR CON EL PSOE

La portavoz nacional y presidenta de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, asegura en Más Vale Tarde que "salen a ganar, no a perder, como ha hecho el Partido Popular en los últimos años". Señala, además, que no volverán a pactar con el PSOE porque "Susana Díaz no cumple su palabra".