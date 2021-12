El neurovirólogo José Antonio López Guerrero denuncia en Más Vale Tarde que "estamos quemando a nuestros sanitarios". "Me consta que muchos que fueron héroes en la primera línea de batalla el año pasado están pidiendo ya la prejubilación en cuanto pueden", afirma el experto, que asevera que "no podemos estar despidiendo decenas de miles de médicos y de enfermeros" con "la que está cayendo".

Además, López Guerrero insiste en que la vacuna "es la única arma que tenemos". "No hay mas que echar números", ha apuntado el especialista, que, preguntado por posibles restricciones de cara a la Navidad, ha recordado que "el año pasado fueron más que recomendaciones y no se cumplió".

En este sentido, el virólogo ha abogado por "intentar favorecer lo que sí se puede implementar" y ha criticado el precio de mascarillas y test en nuestro país: "Alguien tendrá que dar una explicación y alguien tendrá que responder al hecho de que España sea el país con las mascarillas y los test antigénicos rápidos más caros de Europa", ha reprochado.

Así, el experto se muestra partidario "de implementar medidas nuevas y medidas que puedan tener una mayor duración", en vez de "empezar a imponer restricciones a la movilidad" y "ver cómo de forma arbitraria un juez o un tribunal superior lo admite en una comunidad y en otra no".

Un vacunado -ha incidido- "se infecta e infecta un 80% menos". "La mayoría de los infectados y los que acaban en los hospitales son no vacunados", ha insistido. "¿Por qué no empezamos a poner esos filtros: pasaporte, los test, ventilación y demás?", ha planteado, señalando que "empezar otra vez como la marmota a poner medidas arbitrarias en cada comunidad no nos va a llevar a ninguna parte".