Fernando Grande-Marlaska pide "no frivolizar" y que "no haya voces irresponsables sobre el alcance actual de los delitos de odio" tras saberse que la presunta agresión homófoba denunciada por un joven en Madrid no fue tal. El propio denunciante ha confesado ante la Policía que las lesiones fueron consentidas.

En Más Vale Tarde, el ministro de Interior ha querido calificar este caso de "anecdótico" y ha puesto el foco en el incremento de los delitos de odio que sí se ha registrado en nuestro país en los últimos meses. También, en que hay una "infradenuncia" de este tipo de hechos, de entre un 80 y un 90%, y que se deben controlar ciertos discursos para que las víctimas no tengan miedo de denunciar.

"Si frivolizamos sobre lo acontecido, mucha gente se va a sentir todavía más coaccionada y quizás no denuncie porque piense que no se le va a creer", ha destacado Grande-Marlaska.

Pero desde la oposición ya hay quien incluso pide su dimisión. Entre estas voces destaca la de Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, quién ha cuestionado si el ministro de Interior conocía los detalles de la investigación antes de pronunciarse sobre ella. "¿Sabía Marlaska esta mañana, cuando acusó a otras formaciones políticas de generar odio, que todo era falso? Si lo sabía, mal; si no, peor", ha manifestado en su cuenta de Twitter. La diputada 'popular' Ana Vázquez va un paso más allá y pide incluso la dimisión del ministro.

A estas acusaciones, Grande-Marlaska ha respondido asegurando que ha tenido conocimiento de lo ocurrido en la misma tarde de este miércoles, cuando en el desarrollo de las investigaciones la persona ha modificado su declaración. "Desde el Ministerio de Interior hemos informado a la opinión pública porque sabíamos que existía un interés concreto en este hecho en particular", ha añadido.

Además, ha reiterado que "hay conductas publicas y conductas en las redes que fomentan los delitos de odio. No banalicemos". "El hecho de que se haya resulto este caso en estos términos, que no permita volver a frivolizar más aun en los delitos de odio", ha insistido el ministro.

La comisión contra delitos de odio sigue adelante

El responsable de la cartera de Interior también ha confirmado que la comisión de seguimiento del plan de lucha contra los delitos de odio que presidiría el propio Pedro Sánchez este viernes sigue en pie. "No me consta que haya ninguna duda en la celebración de la comisión. Se va a celebrar, estoy convencido", ha manifestado.

En este contexto ha especificado que "es una reunión extraordinaria pero ya se había proyectado previamente de que debía celebrarse en las fechas más próximas. Es el mejor momento para fijar los ejes principales por donde debe ir la lucha contra los delitos de odio", ha recalcado, negando que esta comisión se hubiese vinculado al caso de la presunta agresión homófoba en Malasaña.