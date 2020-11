Mamen Mendizábal ha entrevistado en Más Vale Tarde a Gonzo, presentador de Salvados, con motivo del programa que se emitirá este domingo a las 21,30 horas en laSexta. En esta ocasión, el equipo visita Alemania para comparar su gestión de la pandemia con la de España. ¿Son tan notorias las diferencias?

"La sensación que nos quedó es que tienen más recursos y que hay muchas más camas UCI per cápita que en España. Pero lo que más nos llamó la atención es que, después de haber escuchado aquí que 'no hay médicos', vas a Alemania y ves que sí los hay", ha destacado Gonzo, que ha añadido: "No solo los hay, están bien formados y son muy valorados".

Gonzo ha alertado de que "tenemos el triple de muertos que en Alemania". En el reportaje de Salvados también llama la atención que muy poca gente lleva mascarilla en Alemania. ¿Cuál es la razón? Gonzo explica que "en la calle sólo es obligatoria en aquellas zonas donde se puedan dar aglomeraciones, como mercadillos". No obstante, ha precisado: "En el interior de edificios, bares y restaurantes, cuando estaban abiertos, sí que es obligatoria".

El presentador de Salvados también ha comparado la situación política de Alemania con la de España a razón de la pandemia. "Nos dijeron que al principio sí que hubo diferencias y llegó a haber tensiones en algún punto de las restricciones, pero ha sido llegar la segunda ola de otoño y dispararse los números, y las diferencias ha desaparecido". Aunque ha matizado: "Tiene mucho que ver con la fortaleza política de Merkel y la credibilidad y la seguridad que transmite a los ciudadanos".