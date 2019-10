Las ministra de Empleo no descarta utilizar un real decreto para ligar las pensiones al IPC en diciembre, pero a pesar de ello, "los números dan", a juicio de Javier Díaz Giménez, profesor de Economía de IESE Bussiness School.

"Todos los años se suben las pensiones, unos años más otros menos. Realmente, la diferencia en términos de euros no es tan alta. Cualquier gobierno de cualquier signo hubiera hecho algo muy parecido en esta situación", ha señalado el profesor.

Según ha afirmado Giménez, la expectación responde a un momento de tensión política por las elecciones generales del próximo 10 de noviembre: "Es algo que nos puede parecer más o menos oportuno, pero que siempre se hace en esta época. Subir las pensiones con arreglo al IPC de este año no es un disparate".

Además, el profesor ha apuntado que "la previsión de inflación es del 0,9%, lo cual quiere decir que las pensiones van a subir menos del 1%, si realmente Pedro Sánchez cumple lo que dice".

"Es una medida por la que no hay que llevarse las manos a la cabeza y poner el grito en el cielo", ha expresado Díaz Giménez, que ha asegurado que si el IPC sube un 1%, las pensiones suben un 1%, y "una pensión media de 1.000 euros va a subir 10 euros, no va a ser algo espectacular".

Pero el Banco de España ha puesto el freno a la subida y ha asegurado que la economía precisaría de una mayor recaudación en dicho caso, algo que ha calificado como "cierto" el profesor Díaz Giménez. "El Estado tiene un problema de déficit estructural", ha reconocido, aunque ha apuntado que "el coste de endeudarse mientras no suban los tipos de interés es nulo, negativo".

El profesor ha incidido en que "subir las pensiones un 1% no es una cantidad espectacular ni que esté fuera de la línea": "Si no fuera un año electoral y no tuviéramos un Gobierno en funciones hubiera sido una medida razonable y el Pacto de Toledo la habría aprobado".