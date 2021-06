Los periodistas Mamen Mendizábal y Gorka Landaburu han vivido un emotivo momento cuando hablaban del respeto a las víctimas del terrorismo por parte de la política. "Qué importante es que una víctima del terrorismo apele a no manosear nuestra historia y los términos; que apele a la convivencia, a que la política se construya y no se destruya permanentemente. Ojalá aprendamos de lo que dices", ha señalado Mendizábal.

A esta reflexión ha respondido Landaburu recordando que "ha costado mucho llegar hasta aquí": "Algunos decidimos quedarnos en este país a pesar de las amenazas para seguir trabajando por la paz. Que reflexionen todos, nosotros seguiremos peleando por esa convivencia". Ha sido en este punto cuando Landaburu se ha dirigido a la presentadora de Más Vale Tarde antes de concluir su intervención para felicitarle por cerrar una etapa con este programa para afrontar nuevos retos.

"Mamen, quiero felicitarte. Sé que terminas una etapa. Te he seguido muy de cerca, y me van a llamar pelota, pero da igual a estas alturas: has demostrado una gran profesionalidad", ha declarado Landaburu, que ha finalizado ahí sus halagos hacia Mendizábal: "Eres una gran periodista, y es importante porque nuestra profesion no está para echar las campanas al vuelo".

Así, ha concluido: "Zorionak (felicidades), buena suerte y gracias por tu trabajo y por lo que nos has dado a la profesión". Mendizábal, conmovida por las palabras de su compañero de profesión, ha respondido sin miramientos: "Gorka, yo me hice periodista por gente como tú, directamente te lo digo. Eskerrik asko (gracias) y nos vemos pronto".