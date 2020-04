Daniel Martínez es una de las personas que ha visto cómo su madre fallecía en una residencia y sin saber las razones. Su madre, María Luisa, de 88 años, falleció este martes tras sufrir una saturación respiratoria y fiebre. Sin embargo, Martínez no puede confirmar que fuese por coronavirus.

"Todo son suposiciones porque no se ha hecho ninguna prueba de COVID-19 en la residencia donde ya hay 36 defunciones", ha denunciado el hijo de María Luisa, quien ha insistido en que no sabe si su madre ha muerto con coronavirus "porque no le han hecho ninguna prueba que lo conste".

"Me extraña mucho que puedan certificar el COVID-19 sin haber hecho una prueba"

El hombre ha contado en Más Vale Tarde que ha pedido "el certificado de defunción a la funeraria" y que está a la espera de si le facilitan una copia para "ver si allí pone la causa de la muerte". "Me extraña mucho que puedan certificar el COVID-19 sin haber hecho una prueba previa para detectar el virus", ha criticado.

El hijo de María Luisa ha explicado que el 22 de marzo le hablaron por primera vez de contagios en la residencia. En concreto, siete casos confirmados, entre los que había cuatro fallecidos. "Desde el 12 que cerraron las escuelas hasta el 22 nos dicen que les han aconsejado desde la Administración que separen a los que tienen síntomas de los que no lo tienen, cuando pueden tener un resfriado", ha manifestado.

No le dejaron sacar a su madre de la residencia

Daniel Martínez ha dicho, además, que pidió sacar a su madre de la residencia, pero que le dijeron que no podía hacerlo y que " en cualquier caso, si salía de allí, iría a un sociosanitario, que es un sitio donde también se iba a quedar en un pasillo y no le iban a hacer nada más de lo que podían hacerle en la residencia".

"El día 26 de marzo nos envían un correo en el que nos comunican desde la Generalitat que los familiares que quieran podrán sacar a sus familiares. Sin embargo, hay nueve familias que lo han solicitado y este jueves todavía estaban a la espera para sacarlos", ha asegurado, añadiendo: "Me pareció escuchar que ahora los sacarán, pero sin hacerles ninguna prueba, lo que tampoco me parece lógico".

"Con una mejor organización, se podrían haber salvado muchas vidas"

"Me parece que la organización ha sido bastante deficiente y deja mucho que desear. Posiblemente, con una mejor organización, se podrían haber salvado muchas vidas", ha expresado Martínez.

En este sentido, el hijo de María Luisa ha indicado que si se entra en la web de Casa Asilo donde estaba su madre, "están pidiendo personal sanitario porque dicen que no pueden atender las necesidades de los que tienen allí". "Los médicos van a ratos desde un centro de atención primaria, por lo que no hay un médico cubriendo 24 horas con la cantidad de personal que hay sufriendo esta pandemia", ha lamentado.

"Me gustaría saber quién es el responsable de esta nefasta gestión"

"Me gustaría saber quién es el responsable de esta nefasta gestión. Si Casa Asil (la residencia), el departamento de Salud o el departamento de Trabajo y Asuntos Sociales y Familias. ¿De quién es la responsabilidad de esta nefasta gestión?", se ha preguntado el hombre.

Daniel Martínez ha denunciado el hecho de que "para los que están luchando en primera línea contra la pandemia no haya test". "No los hay ni para sanitarios, ni para policías, ni para auxiliares de residencias, pero cuando hay un político que tiene posibles síntomas, le han hecho la prueba más de una vez. ¿Cómo es posible? ¿Con qué vara de medir lo están haciendo? ¿O es que son los políticos los que deciden a quién van a hacer el test y a quién no?", ha manifestado.

Sin embargo, el hombre ha querido puntualizar que "el personal auxiliar de Casa Asil es excelente ". "En todo momento ha demostrado su profesionalidad, pero no es profesional sanitario por lo que no tiene ni los medios ni los conocimientos suficientes, pero se le tiene que agradecer su gran labor", ha expresado.