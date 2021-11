La red sanitaria española sigue sufriendo los estragos provocados por la pandemia de coronavirus. Una situación de vulnerabilidad que se hacen especialmente evidente en la situación de las listas de espera, que se han incrementado tras el colapso del sistema y, también, por el miedo a acudir a un hospital en los peores momentos de la pandemia. Son muchos, cada vez más, los pacientes que ya notan las consecuencias, pues se alargan en el tiempo operaciones o intervenciones de necesidad mientras padecen dolores y otros síntomas de forma cada vez más intensa y frecuente.

Es el caso, entre muchos otros, de Mayka Baños, una mujer de 51 años que ha denunciado en Más Vale Tarde la difícil situación que está atravesando por este problema. Lleva ya de baja casi dos años por fuertes dolores a causa de una hernia discal, y tendrá que esperar 12 meses más para ser llamada desde Traumatología y ser finalmente intervenida. "Me tienen que abrir para ponerme placas y tornillos", ha explicado Mayka, que ha lamentado el estado actual de la sanidad: "Tú pones quejas, llamas a Atención al Paciente; empatizas, porque es todo cuestión de dinero -es triste-, pero llega un momento en que no sabes para dónde tirar. Coges una depresión de caballo".

"Tú lo que quieres es que te operen ya para ponerte a trabajar y ser persona", ha denunciado la paciente, quien ha indicado que a pesar de los fuertes dolores la respuesta que recibe es que "no se puede hacer nada". "¿Te duele? Te vas a urgencias, te pones calmantes y te vas a tu casa", ha expresado. Más Vale Tarde ha querido conocer más de cerca este caso, y ha hablado con el Hospital Royo Villanova de Zaragoza (centro que corresponde a Mayka). Desde allí han reconocido que la media de lista de espera a fecha de septiembre es de 285 días, unos nueve meses.

Cuando Mayka comenzó a solicitar esta operación tenía casi 900 personas delante, y ahora 353 hasta que llegue su turno. Ante estas circunstancias, ¿se ha planteado la opción de la medicina privada? Ella responde sin rodeos: "Yo no me lo puedo permitir. Soy una persona de clase obrera que estaba en su trabajo. Fui despedida por estar de baja -porque así funciona España-, cobro mucho menos, 500 euros menos, porque cuando estás con una baja de larga duración te van quitando dinero de ese sueldo. ¿Cómo me voy a permitir yo irme a una privada? Quiero que me operan ya para trabajar".

En este punto, se ha emocionado al hablar de lo duro que está siendo para ella todo este proceso: "(Cuando vi la lista de espera) Empecé a llorar como una magdalena, y ahora me acongojo todavía. ¿Cómo puedo estar en mi casa dos años? Pierdes dos años de tu vida en casa, quejándote todo el día sin poder ser madre, sin poder ser pareja, sin poder trabajar, sin poder tener un sueldo decente. Yo comprendo que para el médico es un trago, yo empatizo con Sanidad. Mis hijas trabajan en Sanidad y que necesitan dinero y les recortan por todos lados, pero como paciente lo que necesito es que agilicen esto".

"¿Por qué unos sí y otros no?", se ha preguntado entre lágrimas Mayka a la hora de hablar de las oportunidades que tienen quienes sí se pueden permitir acudir a la sanidad privada, y ha insistido en que se siente "impotente". A día de hoy, recibe un subsidio de 500 euros al mes después de tener que dejar de trabajar por los dolores de la hernia, recordando que sigue teniendo que pagar, como muchos otros tantos españoles, el alquiler, las facturas y otros recibos en el día a día.