¿La posibilidad de un atentado terrorista en el aeropuerto de Kabul es real o está exagerando Joe Biden para justificar el poder sacar antes a sus tropas? Es la pregunta que el periodista y presentador de Más Vale Tarde, Hilario Pino, ha lanzado a Chema Gil, analista de Seguridad, con motivo de la crisis que vive Afganistán tras la toma de poder de los talibanes en las últimas semanas.

"Me gustaría decir que es un gesto de cara a la galería, pero no. Tenemos que tener claro que hay un riesgo de ataque terrorista. Si no se ha producido ya, aprovechando las multitudes de personas que han estado rodeando el aeropuerto de Kabul estos días, habrá sido por un control férreo de los talibanes", ha señalado Gil, que ha añadido como motivo que "en estos momentos lo que menos quisieran ellos es que se produjera ese atentado cuando están vendiendo una imagen que no es real".

El analista de seguridad sí ha reconocido que "hay una facción del DAESH que tiene relaciones con un grupo que forma parte del espectro talibán y que podría cometer un ataque terrorista". Y ha añadido: "No solo en el entorno del aeropuerto, incluso contra cualquier avión de los que están despegando". ¿Sería un ataque contra las fuerzas occidentales? Gil lo ha confirmado en Más Vale Tarde: "De poder hacerlo, lo harían contra las tropas occidentales".

"Estamos viendo que los aviones, al despegar o aterrizar, e incluso helicópteros que transportan a personas dentro de Kabul, usan contramedidas, como liberar haces de luz a mucha temperatura para evitar que un misil tierra-aire pueda afectar a las aeronaves", ha explicado el analista, que ha recordado además que "los talibanes se han hecho con un armamento potente que EEUU han dejado allí, a ese supuesto ejército bien formado, el afgano, que no ha soportado la ofensiva talibán".

Así, Chema Gil ha señalado que la situación es "durísima", y que por ello "tenemos que acelerar la extracción de nuestro personal y el personal colaborador, puesto que el riesgo de ataque es real". Asimismo, ha apuntado que "Francia ha anunciado que va a adelantar su salida, y nosotros tenemos que valorarlo". "Hay que sacarlos a todos, es nuestra responsabilidad ética, pero hay una amenaza que nos concierte", ha concluido el analista.