El doctor César Carballo ha considerado que España se está encaminando a una estrategia "como la de Israel, quitando cuarentenas y cualquier control" para instalarse en un escenario de "salvese quien pueda o de infectarnos todos", algo que "hay que decir claramente a la población". Así se ha expresado el médico de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal en Más Vale Tarde, donde ha advertido del riesgo de esta posición frente a la crisis sanitaria.

"Pienso que es un error que nos infectemos todos porque hay otras formas de enfrentar la pandemia. Vamos a ver primero cuánto dura esta sexta ola, con la que se ha demostrado que es un error haber permitido que ómicron se desarrollase sin ninguna medida previa", ha apuntado Carballo en el programa, señalando que los hospitales ya están sufriendo las consecuencias de esa decisión, de la que espera ver si tiene éxito.

En esta línea, el sanitario ha recordado que "no hace muchas semanas estábamos con una incidencia por debajo de 100 y era el momento para haber tomado medidas estratégicas", si bien ha reconocido que "es muy probable que no hubiésemos podido cerrar la puerta a omicron". En contraposición, ahora "estamos mezclando virus de la gripe, delta y omicron y eso no es bueno", ha señalado Carballo, que ha insistido en que Europa ha ido a un modelo estrategico erróneo y "tenemos que replantearlo".

Finalmente, Carballo también ha lamentado el descontrol entre las autoridades sanitarias causado por la explosión de contagios derivado de ómicron. "Los antígenos en farmacias han hecho que se diagnostique mucha gente en casa, y por miedo o porque no les cogen el teléfono, no lo han comunicado. Además, mucha gente nos dice que tiene miedo de ir a urgencias porque sabe cómo están. Estamos a tope, hemos sufrido las seis olas y vamos a sufrir también esta".