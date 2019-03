Cayetano Martínez de Irujo: "He ofrecido ayuda a dos familia sirias como he hecho antes"

VE "ESPECIALMENTE SALVAJE" LA SITUACIÓN SIRIA

El duque de Arjona y conde de Salvatierra, Cayetano Martínez de Irujo, ha explicado en 'Más Vale Tarde' que dos familias sirias viven su una de sus fincas de Sevilla. Según ha dicho, los acogió después de leer un reportaje sobre la situación de la población en el país: "Estaba sensibilizado con el problema de Siria, llevo años yendo a África y he ayudado a familias africanas antes. Me parece intolerable la masacre de los sirios". Martínez de Irujo ha contado cómo "el hijo mayor de una de las familias no puede vivir en la finca porque temen que lo recluten para la guerra". También ha relatado cómo los más pequeños temían a los animales porque antes no los habían visto.