José Manuel Calderón, exjugador de baloncesto de la NBA, ha explicado desde Nueva York que las medidas tomadas en Estados Unidos a raíz de la pandemia de coronavirus han sido menos restrictivas que en España.

"Todo sí que es verdad que está cerrado, y los niños llevan dos semanas sin colegio, pero sí que se supone que todavía puedes salir al parque solo con tu familia, sin juntarte con nadie, a dar un paseo y volver. No puedes juntarte con nadie pero no son tan estrictas como las que tenéis allí", ha apuntado.

En relación a si las medidas adoptadas son suficientes, Calderón ha señalado que él se ha aislado en casa "desde hace un tiempo porque lo veíamos venir por la experiencia de casa, de familia y mis amigos". "No sé si es suficiente o no. Lo que funciona es quedarnos en casa y eso es lo que estamos intentando hacer", ha añadido.

Sobre cómo puede afectar la pandemia de coronavirus a los millones de personas que se encuentran en Estados Unidos sin cobertura sanitaria, el exjugador de la NBA ha indicado que "hay un problema que es que no se puede acceder a la sanidad en todos los hospitales".

"Se ha mejorado, se han hecho los test gratis para todo ese tipo de gente, pero se les complica todo más. En Nueva York nosotros lo vivimos mucho más, porque somos ocho millones y pico de personas en un sitio no muy grande en el que es imposible no juntarte o no pegarte con alguien", ha expresado.

Por otro lado, como trabajador del sindicato de jugadores de la NBA (National Basketball Players Association) en Nueva York, Calderón ha explicado que los jugadores cobraran el 1 de abril, pero se desconoce qué sucederá después.

"Tenemos que esperar a ver qué es lo que pasa el día 15, que es una fecha un poco oficial pero no oficial porque sería cuando acabaría la temporada regular si hubiera habido partidos. Hay muchos jugadores que, aunque las temporadas son más cortas, cobran a 12 meses, mientras hay otros que lo hacen en seis… La situación es un poco complicada", ha afirmado.

Respecto a la decisión de los jugadores del F.C. Barcelona de rebajarse el sueldo, Calderón ha señalado que en Estados Unidos "ha habido muchos jugadores que, desde el primer día, empezaron a donar dinero y hacer campañas para todos esos empleados que solo trabajan en los pabellones".

"Casi todos los equipos han hecho esas aportaciones de dinero, así como jugadores y directivos, para que todos esos empleados, aunque no se jueguen los partidos, sigan cobrando su sueldo como normalmente", ha apuntado.