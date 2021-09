El 11 de septiembre de 2001, Matías Prats narraba desde el plató de Antena 3 cómo dos aviones impactaban contra las Torres Gemelas en Nueva York. El longevo presentador ha sido testigo de los momentos más relevantes de la historia reciente, pero asegura que aquel 11S fue uno de los días más oscuros.

Todo comenzaba a las 14:46. El primer avión choca contra la primera torre: 12 minutos después arranca de forma convencional el informativo de Antena 3. No tardaba, sin embargo, en irrumpir la verdadera noticia. En ese momento, asegura, aún no sabía la dimensión del suceso: "A mí me dijeron que había humo en una de las Torres Gemelas y que había habido un pequeño incidente provocado por una avioneta o un helicóptero". Apenas unos instantes después, los espectadores veían el impacto de un segundo avión.

"Ahí empezamos a hablar de la posibilidad de quién lo había cometido", ha expresado el presentador en Más Vale Tarde, donde ha querido hacer una mención especial a Ricardo Ortega, el periodista que fue su "lazarillo" desde su posición en Nueva York. Puedes escuchar el relato al completo de Matías Prats en el vídeo principal de esta noticia.