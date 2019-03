Armestre: "Me siento una cabeza de turco para que los fotógrafos no cubran protestas"

DENUNCIA HABER SUFRIDO REPRESALIAS POR SU TRABAJO

El fotoperiodista Pedro Armestre se ha sentado en el banquillo junto a 16 miembros de Greenpeace y se enfrenta a una pena de cárcel de dos años y ocho meses por la acción en la central nuclear de Cofrentes. Según ha dicho en 'Más Vale Tarde', fue encerrado 40 horas después de su dentención y ha sufrido consecuencias posteriores. "No me dejaron entrar en la proclamación de Felipe VI", ha explicado. Además, ha insistido en que es "inocente", destacando que "los inocentes ni pagan multas ni van a prisión". También ha subrayado que "Greenpeace demostró con su acción que la seguridad de las centrales nucleares no es la que dicen".