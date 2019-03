Antonio de la Torre: "Estamos en un año ilusionante para cambiar la historia"

El actor Antonio de la Torre ha hablado en 'Más Vale Tarde' sobre las 17 nominaciones que tiene la película 'La Isla Mínima'. De la Torre, que está nominado como mejor actor de reparto, ha dicho que ve difícil llevarse el Goya y que está convencido de que "'La Isla Mínima' se va a llevar el Goya a mejor película, mejor dirección... va a ser la ganadora". De la Torre se ha mostrado "contento" con su nominación porque, según ha afirmado "en sí misma es un premio".



Sobre la presencia del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, en la gala de los premios, De la Torre ha dicho que "Wert va a la gala porque es en sábado" y ha recordado que "el año pasado no pudo ir".



Antonio de la Torre ha explicado que "no hay un frente ideológico de izquierdas de los actores y de la gente del cine" y que ellos "opinan lo mismo que el resto de la gente" pero tienen "la posibilidad de ser escuhados".



Asimismo, el actor ha añadido que "2015 es un año ilusionante para cambiar la historia del país", para "traer ilusión a la gente, que hace falta". En este sentido, ha lamentado que "haya mucha gente joven que quiere hacer cosas y las pueden hacer". Sin embargo, se ha mostrado positivo, a favor de llevar a cabo "una verdadera transición, que hace falta porque hay una generación que no ha conocido el franquismo".



Según De la Torre, sería una transición global, más allá de la política, puesto que "la política no es algo ajeno a la gente, influye en todo y la vida es política". En este contexto, el actor ha subrayado que "la sociedad española quiere un tiempo nuevo y va a llegar" ya que "en ocasiones la realidad supera a la ficción".