El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, valora positivamente el acuerdo alcanzado entre la patronal, los sindicatos y el Gobierno para legislar sobre el teletrabajo.

Aunque asegura que "la gran mayoría de las empresas ya apagaba los equipos" y algunos de los puntos que se establecen en el nuevo decreto, Garamendi reconoce que "el teletrabajo ha venido para quedarse cuando pase esta situación excepcional", por lo que considera que era una norma necesario.

Así, ha querido destacar el esfuerzo que han hecho todas las partes, con especial agradecimiento a Unai Sordo y Pepe Álvarez, representantes de los sindicatos: "La norma ha salido como consecuencia del entendimiento, cuando nos dejan hablar, aunque tardemos meses llegamos a acuerdos".

Considera así que tienen que estar "satisfechos": "Es una regla que tenemos que cumplir y que deja espacio a los convenios colectivos y el dialogo social dentro de las empresas".

Si se hace bien, va a favorecer la conciliación familiar"

Las empresas han ahorrado con el teletrabajo en gastos fijos como alquileres pero, ¿qué gana el empleado al teletrabajar?

Garamendi cree que "es un pacto a dos partes lo que marca la ley", por lo que si se hace bien merece la pena, "va a favorecer la conciliación familiar y mejorar la condición de vida de todos", asegura.

No obstante, el presidente de la patronal de empresarios ha querido destacar que "el trabajo presencial es clave porque crea unidad y diálogo entre compañeros y departamentos", con lo que cree que el teletrabajo demasiado extendido en el tiempo "aísla a las personas y tampoco es bueno".

Sobre la prórroga de los ERTE

Por último, Garamendi ha hablado sobre la prórroga de los ERTE, una medida que aún están negociando. "Queremos que nos digan el coste real de los ERTE, porque no nos salen las cuentas... Para negociar esos datos son importantes", ha explicado.

Además, ha reiterado que no se puede dejar a nadie "abandonado", y ha hecho un llamamiento para que los dueños de los locales de noche, los hosteleros, el comercio no caigan en el olvido: "Yo también represento a bases muy populares de España y no voy a abandonar a esa gente. Si hay que hacer recortes que se hagan pero nosotros no vamos a pedirlo".