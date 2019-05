Ander Gil, tras la victoria socialista en el 28A: "La tarea no está concluida, hay una segunda vuelta en las autonómicas y municipales"

"Con Rivera no", le decían los militantes del PSOE a Pedro Sánchez tras la victoria electoral el 28A. A lo que el presidente socialista respondía: "Os he escuchado", para momentos después reivindicar que en el Partido Socialista no ponen cordones sanitarios.

Para Ander Gil, senador electo del PSOE, "lo que se escuchó alto y claro fue un mensaje de la ciudadanía española de que el partido preferido para gobernar el país es el Partido Socialista". "Los resultados son muy claros: somos el primer partido y sumamos el doble que el segundo", reivindica.

En este sentido, reitera la postura que Carmen Calvo ha anunciado anteriormente: la voluntad del PSOE de formar un gobierno fuerte, en solitario, "que dependa de sus propias fuerzas". "La ciudadanía ha mandado otro mensaje claro: no quieren un gobierno de las tres derechas, quieren acabar con la política de la confrontación y del insulto", indica el político.

También ha puesto en valor las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo: "La tarea no está concluida. Va a haber una especie de segunda vuelta y hay que seguir".

Las presiones ya han empezado a llegar, la primera, la de la militancia que pedía que Sánchez no pactase con Rivera. La segunda, la de las empresas y el mundo empresarial. ¿Tienen capacidad de influencia?

Gil explica que el PSOE ya ha demostrado en ocasiones que "ante las innumerables y fuertes presiones, el partido toma sus propias decisiones de manera tranquila y valiente".

¿Cómo pueden cambiar la cosas con el juego de mayorías entre Senado y Congreso?

"El vuelco que se ha producido en el senado es histórico, es determinante porque la gente ha visto que el senado importa", indica Gil, que considera que "ha habido un voto muy consciente y el resultado es una mayoría absoluta del PSOE (en el Senado) que va a facilitar que no se vuelva a vetar la inversión de recursos públicos en sanidad, educación...".

Sobre la exhumación de Franco

Durante la jornada electoral, la exhumación de Francisco Franco estuvo presente en muchos memes. El socialista explica que el compromiso del gobierno socialista "es el de terminar de levantar esa losa pesada con una parte oscura de nuestro país". "Hay un compromiso claro, serio y decidido", respecto a la cuestión, puntualiza.

Además, ha explicado que la primera prioridad de Sánchez "va a ser la agenda social, seguir reduciendo la desigualdad, avanzar hacia la justicia social y hacer posible que el crecimiento de la economía se traslade al día a día".