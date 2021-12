El PP madrileño finalmente no celebrará su cena de Navidad. Isabel Díaz Ayuso lo ha anunciado este martes, afirmando que "está prohibida" y que "donde manda patrón no manda marinero".

No obstante, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha deslizado que "esto va en la dirección contraria a la política sanitaria" que el PP ha defendido en la región y ha asegurado que "no hay motivo para que se cancelen las cosas ni se prohíban". "No es la política de la cancelación la que hemos defendido", ha insistido.

Pero, ¿qué opinan los expertos? Preguntado por una cena navideña con un gran número de afiliados, el neurovirólogo José Antonio López Guerrero ha afirmado en Más Vale Tarde que "habría que evitarlo".

En cualquier caso, ha opinado que se puede abogar por mantener las reuniones si se defiende el pasaporte COVID y se facilita el acceso a los test o bien no apoyar estas medidas y no defender tampoco las reuniones multitudinarias, pero no hacer "las dos cosas".

"Desde el punto de vista epidemiológico, se puede defender el discurso de 'vamos a hacer cenas de Navidad o de empresas, pero con medidas'", ha explicado, citando el pasaporte COVID, un "filtro", ha recordado, que la propia Díaz Ayuso "defendió en Madrid cuando no había vacunación y ahora no lo defiende", o los test de antígenos "asequibles a todo el mundo".

A su juicio, la alternativa es adoptar la postura contraria: "No apoyo el pasaporte COVI y los test son lo caros que son, pero no defiendo que haya reuniones multitudinarias". Para el experto, "no apoyar el pasaporte COVID ahora cuando es un tema antipopular", "no defender los test rápidos y seguir defendiendo la hostelería" tiene "un tufillo electoral". Puedes ver su intervención completa sobre esta cuestión en el vídeo que ilustra estas líneas.