Antonio Resines ha reaparecido públicamente tras pasar 48 días hospitalizado por coronavirus, 36 de ellos en la UCI. El actor narró en El Hormiguero cuál era su estado de salud, e hizo un alegato en favor de la sanidad pública.

El doctor Carballo ha explicado cuáles son los pasos a seguir cuando un paciente sufre las consecuencias del COVID-19 al nivel que ha experimentado el actor. "Es una rehabilitación dura, y le va a costar mucho tiempo", ha indcado el médico de urgencias del Hospital Ramón y Cajal.

"Es una alegría el oír a Resines volver a hablar y estar con nosotros, porque está hablando de un porcentaje de fallecidos en UCI que no es para nada bajo", ha aseverado el doctor, en referencia a las palabras del actor, que afirmó que de 97 ingresados en UCI cuando él entró en la unidad, han sobrevivido 80. "Si no hubiera estado vacunado probablemente no lo estaría contando ahora. Le falta mucho por delante, pero ha pasado lo peor", ha expresado Carballo.