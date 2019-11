Ana Oramas, candidata de Coalición Canaria, ha sido especialmente crítica con las palabras de Santiago Abascal sobre las mujeres en el debate en el que debutó la formación de extrema derecha.

La candidata de Coalición Canaria ha asegurado que es una situación que no va a cambiar: "Ante las posiciones xenófobas, racistas, misóginas y contra la ley de ivolencia de género de Vox no puede haber silencio".

Oramas ha explicado que le molestó "muchísimo" que en el debate a cinco "no se aprovechara para cerrar filas ante los cinco millones de espectadores": "Creo que en esta sociedad todas las fuerzas políticas democráticas tenemos que cortar de raíz determinadas actitudes que sólo generan odio, rencor, violencia y muerte en las mujeres".

La candidata de Coalición Canaria se ha mostrado reticente a que cambie la situación política a partir del 10N "Los líderes políticos no están teniendo puentes, se está usando de forma irresponsable el tema de Cataluña, ¿no hay nada que pueda haber un acercamiento?", se ha preguntado Oramas.

La líder de Coalición Canaria ha considerado que a partir del 10N "tendrá que acceder uno de los dos grandes partidos para la investidura de Gobierno y después tendrá que haber mucha capacidad de diálogo y de espacio, de escuchar al otro, para la gobernabilidad y la estabilidad".

A pesar de ello, Oramas ha reconocido que no contempla unas terceras elecciones: "Bajo ningún concepto". Aunque ha asegurado que se debe desbloquear el país: "De los huesos de Franco y del conflicto de Cataluña no se come", ha sentenciado.